Массовое ДТП парализовало движение на трассе Пангоды — Новый Уренгой в ЯНАО

На дороге между Пангодами и Новым Уренгоем столкнулись четыре машины: джип, две «Тойоты» и ВАЗ-12. В результате на 40-м километре трассы движение машин оказалось парализованным, сообщил telegram-канал «Мой Надым».
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