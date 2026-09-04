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Обнаружено ранее неизвестное описание четырехлинзового телескопа, предположительно изготовленного Галилео Галилеем

Обнаружено ранее неизвестное описание четырехлинзового телескопа, предположительно изготовленного Галилео Галилеем

Исследователь из Университета Лимерика, доктор Хосе Мария Морено Мадрид, обнаружил в рукописи XVII века подробное описание четырехлинзового телескопа, который, согласно тексту, был изготовлен самим Галилео Галилеем.

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