Военное обозрение

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«Ракета взорвалась, не долетев до цели»: Тайвань отстрелялся ЗРК Patriot

«Ракета взорвалась, не долетев до цели»: Тайвань отстрелялся ЗРК Patriot

Во время операции «Буря в пустыне», проведенной в 1991 году против Ирака, показатели эффективности системы ПВО Patriot были далеки от совершенства: по оценкам западных исследователей тогда она составляла менее 10%.

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