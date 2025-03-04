Спикер Джонсон: сожаление от Зеленского является тем, что нужно было сказать

Урегулировать конфликт на Украине все еще реально Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон сообщил, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом выраженное украинским лидером Владимиром Зеленским сожаление о его поведении в Белом доме, считает заявление из Киева извинениями, а разрешение украинского кризиса – реальным.
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