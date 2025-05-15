На Обь вышли спасатели: в Барнауле проверили готовность маломерных судов к ЧС

В смотре приняли участие плавсредства подразделений, дислоцированных в краевой столице Cмотр готовности маломерных судов к реагированию на происшествия на водных объектах / Фото: Екатерина Смолихина / amic.
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