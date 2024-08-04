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Будущее генной терапии: когда и как она изменит наши жизни?

Будущее генной терапии: когда и как она изменит наши жизни?

28 ноября 2018 года, на втором Международном саммите по редактированию генома человека, китайский генетик Хэ Цзянькуй сделал сенсационное заявление о создании первых в истории человечества генетически модифицированных людей.

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