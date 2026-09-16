MySize привлекает $2,5 млн через частное размещение

MySize Inc. (NASDAQ: MYSZ) объявила о частном размещении акций на сумму $2,5 млн. Цена размещения определяется по правилам Nasdaq на основе рыночной цены.
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