Новые Известия

1 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Ноткин
    Пусть так живут ВСЕГДА!!!!Супруга Зеленског...
  • tsan tsan
    Аналитические способности Столтенберга поражают. Надо же, увидел приближающуюся  "ужасающую зиму" на Украине. Ванга с...Генсек НАТО Столт...
  • егор егоров
    А кто знает, Российские платформы это какие, я думал телеграмм, но потом начало звучать, что вроде тоже нет?Учителям разрешил...

ФАС разрешила продать KFC ижевской компании

ФАС разрешила продать KFC ижевской компании

На территории России после завершения процедур передачи права сеть будет переименована в Rostic’s. Как сообщает «Коммерсант», в собственность российского предприятия перейдут 70 ресторанов KFC, а еще 1058 точек общепита будут работать по франшизе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх