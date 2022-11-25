ФАС разрешила продать KFC ижевской компании

На территории России после завершения процедур передачи права сеть будет переименована в Rostic’s. Как сообщает «Коммерсант», в собственность российского предприятия перейдут 70 ресторанов KFC, а еще 1058 точек общепита будут работать по франшизе.
На территории России после завершения процедур передачи права сеть будет переименована в Rostic’s. Как сообщает «Коммерсант», в собственность российского предприятия перейдут 70 ресторанов KFC, а еще 1058 точек общепита будут работать по франшизе.
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