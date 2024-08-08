Диетолог Дианова: кабачки нужно готовить в скороварке, чтобы сберечь витамины

В кабачках много ценных веществ, но при их приготовлении нужно обязательно учитывать свойства плода. Исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог, повар и психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik рассказала, как готовить вкусные и полезные блюда из этого овоща.