Диетолог Дианова: кабачки нужно готовить в скороварке, чтобы сберечь витамины

В кабачках много ценных веществ, но при их приготовлении нужно обязательно учитывать свойства плода. Исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог, повар и психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik рассказала, как готовить вкусные и полезные блюда из этого овоща.
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