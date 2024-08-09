Франция и Пентагон аплодируют ВСУ: они хвалят за терроризм и убийство детей?

"Эта операция способна вынудить российские войска перемещать силы из других регионов, что может снизить их давление в местах, где ранее у украинских военных были трудности", — заявили во французском оборонном ведомстве.
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