ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

389 подписчиков

Франция и Пентагон аплодируют ВСУ: они хвалят за терроризм и убийство детей?

Франция и Пентагон аплодируют ВСУ: они хвалят за терроризм и убийство детей?

"Эта операция способна вынудить российские войска перемещать силы из других регионов, что может снизить их давление в местах, где ранее у украинских военных были трудности", — заявили во французском оборонном ведомстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх