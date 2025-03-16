Тайная жизнь Вселенной (7)

﻿﻿Мы продолжаем изучать книгу Натали Каброль. Предыдущие части публиковались сериями. Краткая версия ЛЛ: жидкая вода, а значит, и среда, пригодная для возникновения жизни, весьма вероятны не только на крошечной Церере, но и на Плутоне.