Тайная жизнь Вселенной (7)

Мы продолжаем изучать книгу Натали Каброль. Предыдущие части публиковались сериями. Краткая версия ЛЛ: жидкая вода, а значит, и среда, пригодная для возникновения жизни, весьма вероятны не только на крошечной Церере, но и на Плутоне.
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