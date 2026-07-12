Глава Eni предупредил о риске роста цен на нефть выше $100 за баррель

Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци считает, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке способен вывести мировые цены на нефть выше диапазона $80–100 за баррель уже в первом квартале 2027 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии