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Глава Eni предупредил о риске роста цен на нефть выше $100 за баррель

Глава Eni предупредил о риске роста цен на нефть выше $100 за баррель

Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци считает, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке способен вывести мировые цены на нефть выше диапазона $80–100 за баррель уже в первом квартале 2027 года.

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