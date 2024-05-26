Череда кризисов правительства Нетаньяху

Военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа, которая продолжается восьмой месяц, так и не привела к обещанному правительством Израиля уничтожению ХАМАСEPA/MICHAEL REYNOLDS Бени Ганц может занять место Нетаньяхучитайте на monocle.
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