РФ в 2024 году сократила ввоз вина из ЕС до минимума за 20 лет

вл

валерий лисицын

Своё надо виноделие больше развивать. Условия есть. В магазин зайдёшь одни иностранные наклейки , в большинстве своём кислятина и дрянь. Надписи иностранные не прочитать. Много всякой бурды везут, а ярлыки лепят известных фирм.