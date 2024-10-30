В январе-августе текущего года Россия сократила ввоз вина из Евросоюза до минимума за 20 лет. Об этом пишет РИА Новости.
РФ в 2024 году сократила ввоз вина из ЕС до минимума за 20 лет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
Своё надо виноделие больше развивать. Условия есть. В магазин зайдёшь одни иностранные наклейки , в большинстве своём кислятина и дрянь. Надписи иностранные не прочитать. Много всякой бурды везут, а ярлыки лепят известных фирм.
Ответить
12 час.
Л
Леонид -
Очевидно, в России очень много валюту, если всякую бурду из Европы завозят
Ответить
11 час.
Свежие комментарии