Хельмут Марко: Спасибо Ферстаппену за поддержку, я впечатлен

Хельмут Марко: Спасибо Ферстаппену за поддержку, я впечатленGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко отдал должное Максу Ферстаппену, который публично поддержал его по ходу гоночного уик-энда в Джидде.