Хельмут Марко: Спасибо Ферстаппену за поддержку, я впечатлен

Хельмут Марко: Спасибо Ферстаппену за поддержку, я впечатленGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко отдал должное Максу Ферстаппену, который публично поддержал его по ходу гоночного уик-энда в Джидде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии