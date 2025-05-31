Интересно сколько людей под ноги не смотрели в эту щель провалились. Разлом Сан-Андреас — одна из наиболее известных и активных геологических структур на Земле.
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Интересно сколько людей под ноги не смотрели в эту щель провалились. Разлом Сан-Андреас — одна из наиболее известных и активных геологических структур на Земле.
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