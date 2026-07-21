Водолацкий назвал провокацией шествие в Грузии в защиту ударившего россиянку

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что инцидент с избиением российской туристки в Грузии и последовавший митинг в поддержку нападавшего являются провокацией оппозиционных сил, финансируемых из-за рубежа.