Водолацкий назвал провокацией шествие в Грузии в защиту ударившего россиянку

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что инцидент с избиением российской туристки в Грузии и последовавший митинг в поддержку нападавшего являются провокацией оппозиционных сил, финансируемых из-за рубежа.
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