Трамп впервые высказался о встрече с Хабибом на турнире UFC

Бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в социальных сетях впервые высказался о встрече с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 302 в Нью-Джерси.
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