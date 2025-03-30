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Добрый Мир

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«Будет ликвидирован»: в США сделали серьезное заявление о Зеленском

«Будет ликвидирован»: в США сделали серьезное заявление о Зеленском

Владимир Зеленский© AP Photo Владимир Зеленский в любом случае будет ликвидирован, такую уверенность выразил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала India & Global Left.

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