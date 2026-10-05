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Пятый канал

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Путин поддержал создание российской нейросети для образования

Путин поддержал создание российской нейросети для образования

В России появится своя, отечественная нейросеть для сферы образования. Искусственный интеллект, обученный по нашим единым программам, возьмет на себя рутину, чтобы у педагога оставалось больше времени на живое общение с учениками.

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