Полицейские в Подмосковье задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г.о. Чехов в результате оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков.