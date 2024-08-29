Полицейские в Подмосковье задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г.о. Чехов в результате оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии