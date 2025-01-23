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Мотострелки в приграничье Курской области показали трофейную технику ВСУ

Мотострелки в приграничье Курской области показали трофейную технику ВСУ

Минобороны России 23 января опубликовало кадры результатов боевой работы военнослужащих мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» по уничтожению бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в освобожденном населенном пункте Русское Поречное Курской области.

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