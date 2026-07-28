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«Тело как пластилин»: Карина Кокс рассказала, как восстанавливает фигуру после третьих родов без изнурительных тренировок

«Тело как пластилин»: Карина Кокс рассказала, как восстанавливает фигуру после третьих родов без изнурительных тренировок

Карина Кокс показала восстановление фигуры после третьих родов Певица Карина Кокс, ставшая мамой в третий раз в начале июня, поделилась своим подходом к возвращению физической формы.

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