Компания MBDA представила новую ракету SM40 Exocet, запускаемую с подводных лодок Ракета французского производства, получившая наименование SM40, является новейшим вариантом семейства Exocet.
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Компания MBDA представила новую ракету SM40 Exocet, запускаемую с подводных лодок Ракета французского производства, получившая наименование SM40, является новейшим вариантом семейства Exocet.
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