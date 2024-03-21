Мэр Нового Уренгоя Воронов начал подготовку к весне

В Новом Уренгое (ЯНАО) мэр Андрей Воронов провел совещание с руководителями управляющих компаний. На нем обсуждался вопрос очистки крыш от снега в ожидании весенних оттепелей, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.
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