Мизулина сообщила о провокаторах, предлагающих подросткам совершить теракт

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что провокаторы пишут подросткам по всей стране и предлагают совершить теракт, обещая вознаграждение или, наоборот, запугивая.
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