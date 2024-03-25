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Авторадио

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Мизулина сообщила о провокаторах, предлагающих подросткам совершить теракт

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что провокаторы пишут подросткам по всей стране и предлагают совершить теракт, обещая вознаграждение или, наоборот, запугивая.

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