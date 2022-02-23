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Молодежь Челябинска провела акцию в поддержку жителей Донбасса

Молодежь Челябинска провела акцию в поддержку жителей Донбасса

Волонтеры создали символ единения народов. Участники челябинского добровольческого молодежного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» организовали акцию в поддержку признания Россией Луганской и Донецкой народных республик, сообщает сайт издания «Южноуральская панорама».

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