Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ уничтожили 114 украинских беспилотников на юге России

ВС РФ уничтожили 114 украинских беспилотников на юге России

ВС РФ уничтожили 114 украинских беспилотников на юге России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершения теракта с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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