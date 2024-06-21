ВС РФ уничтожили 114 украинских беспилотников на юге России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершения теракта с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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