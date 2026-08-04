Сирия пообещала США резко сократить закупки российской нефти Дамаск пообещал сильно сократить закупки российской нефти, чтобы договориться.
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Сирия пообещала США резко сократить закупки российской нефти Дамаск пообещал сильно сократить закупки российской нефти, чтобы договориться.
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