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Часы, которые ошибаются всего на секунду за 30 миллионов лет: в США запустят производство сверхточных и сверхкомпактных атомных часов

Часы, которые ошибаются всего на секунду за 30 миллионов лет: в США запустят производство сверхточных и сверхкомпактных атомных часов

Выпустят 125 единицАмериканская компания IonQ получила от Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) дополнительный контракт на 28 млн долларов для расширения производства компактных оптических атомных часов Evergreen-05.

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