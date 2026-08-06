Часы, которые ошибаются всего на секунду за 30 миллионов лет: в США запустят производство сверхточных и сверхкомпактных атомных часов

Выпустят 125 единицАмериканская компания IonQ получила от Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) дополнительный контракт на 28 млн долларов для расширения производства компактных оптических атомных часов Evergreen-05.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии