Нетаньяху назвал ХАМАС* «зверями» и пообещал превратить в руины сектор Газа,

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего обращения к нации по поводу войны с ХАМАС вечером в понедельник, 9 октября, заявил, что ХАМАС*– это «звери в человеческом обличье», ИГИЛ*, и пообещал превратить в руины секторе Газа, – сообщают израильские СМИ.
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