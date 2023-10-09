Нетаньяху назвал ХАМАС* «зверями» и пообещал превратить в руины сектор Газа,

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего обращения к нации по поводу войны с ХАМАС вечером в понедельник, 9 октября, заявил, что ХАМАС*– это «звери в человеческом обличье», ИГИЛ*, и пообещал превратить в руины секторе Газа, – сообщают израильские СМИ.