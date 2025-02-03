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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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DeepSeek задает ориентир для китайских компаний

Все больше китайских компаний намерены вслед за DeepSeek (официальный сайт DeepSeek) продвигать инновации и сотрудничество и совершать глобальные прорывы, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов, заявили в воскресенье отраслевые эксперты.

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