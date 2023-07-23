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Политолог Марков предположил, что Зеленский дал тайный приказ ударить ракетой по собору в Одессе под заседание Совета НАТО-Украина

Политолог Марков предположил, что Зеленский дал тайный приказ ударить ракетой по собору в Одессе под заседание Совета НАТО-Украина

Президент Владимир Зеленский дал тайный приказ атаковать ракетой Спасо-Преображенский собор в городе Одессе под заседание Совета НАТО-Украина.

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Комментарии
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Максим
Они могут... Кассетой. А потом будут спихивать на Россию, если Россия объявит о применении кассет или создаст прецендент. А все не российские СМИ &quot;поверят&quot; понятно кому :-(
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