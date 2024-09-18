Украинские власти объявили воздушную тревогу в 11 областях

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.
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