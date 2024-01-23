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За Донецк: Российская армия накрыла киевский режим второй волной ракетных ударов

Вторая волна ракет, запущенных Российской армией, вошла в воздушное пространство Украины, тогда как первая продолжает кружить над еë территорией, заставляя ПВО противника тратить дефицитные зенитные ракеты, пишет сегодня, 23 января, «Военное обозрение».

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