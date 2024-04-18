Политолог Калачев: пивная партия привнесет в российскую политику рок-н-ролла

Политолог Константин Калачев подтвердил планы по воссозданию в России Партии любителей пива. В качестве привел он привел аналогичную партию в Австрии, заявив, что среди россиян к этому направлению тоже есть большой спрос.
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