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Политолог Калачев: пивная партия привнесет в российскую политику рок-н-ролла

Политолог Калачев: пивная партия привнесет в российскую политику рок-н-ролла

Политолог Константин Калачев подтвердил планы по воссозданию в России Партии любителей пива. В качестве привел он привел аналогичную партию в Австрии, заявив, что среди россиян к этому направлению тоже есть большой спрос.

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