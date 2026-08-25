Погрязшая в коррупции и скандалах ООН выбирает нового генсека Спасут ли организацию адекватные кандидаты или она окончательно умрет? Константин Ольшанский На фото: генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступает на открытии общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
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