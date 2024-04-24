Репутация «невидимого» F-35 оказалась на кону: Россия может послать свои Су-35 в Иран, и тогда весь мир увидит результаты.

Мы официально поздравляем Израиль: кажется, он умудрился всё-таки довести Владимира Владимировича! Хотя это и кажется невероятным: таким терпением, какое было у нашего президента по отношению к этому государству, не припомнить ни у одного руководителя России, даже у Ельцина, пожалуй.