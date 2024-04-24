Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Иван Агеев
    И даже не переживаю, что много дур развелось. Не они определяют ход событий.По поводу мигрант...
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    Забыть? Как забыть какие дивиденды извлекали чиновники из этого дитя "СНГ"? И вдруг забыть, когда "хоботки" еще ТАМ?"Пора забыть про ...

Репутация «невидимого» F-35 оказалась на кону: Россия может послать свои Су-35 в Иран, и тогда весь мир увидит результаты.

Репутация «невидимого» F-35 оказалась на кону: Россия может послать свои Су-35 в Иран, и тогда весь мир увидит результаты.

Мы официально поздравляем Израиль: кажется, он умудрился всё-таки довести Владимира Владимировича! Хотя это и кажется невероятным: таким терпением, какое было у нашего президента по отношению к этому государству, не припомнить ни у одного руководителя России, даже у Ельцина, пожалуй.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Пусть так и будет!
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4 час.
Сергей Андросов
Что значит может? Послать и пусть амеров учит на цыпочках ходить. Хватит сопли сосать!
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4 час.
Владимир Нелюбин
Ждем результатов....Шампанское уже купили...
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3 час.

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