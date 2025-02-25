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Захарова: Россия знает, что сербский народ не предает ее

Захарова: Россия знает, что сербский народ не предает ее

Москва знает, что народ Сербии не предает Российскую Федерацию. Об этом заявила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, разместившая в своем Telegram-канале пост на сербском языке.

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