Москва знает, что народ Сербии не предает Российскую Федерацию. Об этом заявила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, разместившая в своем Telegram-канале пост на сербском языке.
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