В Госдуму внесли проект об увеличении допустимого срока ремонта по ОСАГО

Законопроект об увеличении до 45 дней предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО внесли в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев, отражено в базе данных нижней палаты парламента.
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