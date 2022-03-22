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Невилл раскритиковал Рангника за посещение крикета на Барбадосе после вылета «МЮ» из ЛЧ: «Было время, когда игроки и тренеры не пошли бы в местный ресторан после ничьей»

Гари Невилл раскритиковал тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника. Экс-игрок «МЮ» остался недоволен тем, что специалист посетил тестовый матч по крикету между сборными Англии и Вест-Индии (команда, представляющая англоязычные государства Центральной и Южной Америки – прим.

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