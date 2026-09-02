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Аргументы и Факты

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HBO выпустил трейлер первого сезона «Гарри Поттера» с новыми актерами

HBO выпустил трейлер первого сезона «Гарри Поттера» с новыми актерами

Телеканал HBO обнародовал дебютный промо-ролик новой телевизионной адаптации «Гарри Поттер». Выход первого сезона, включающего восемь серий, официально намечен на рождественские праздники 2026 года.

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