ВСУ ночью снова атаковали Орловскую область

Орловская область вновь оказалась в сводке Минобороны по итогам прошедшей ночи. Орловщина оказалась в числе более десятка российских регионов, где были совершены вражеские атаки.
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