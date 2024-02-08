Ультиматум Надеждина: «патриотизм» без Родины?

Записной «сислиб» («системный либерал») Борис Надеждин, взбешенный запредельным процентом брака в «корзине» подписей в свою поддержку и ищущий повод переложить вину за это со своего предвыборного штаба на власти, сделал ряд резонансных заявлений, из которых следует, что сколько либерала, хоть системного, хоть маргинального, ни корми, как того «товарища волка», он все равно в «западный лес» норовит не только сам удрать, но и всех за собой утащить.