В Dead by Daylight добавят еще одного культового маньяка из ужастиков — куклу Чаки. Есть официальный трейлерКомпания Behaviour Interactive анонсировала новое дополнение для Dead by Daylight, в котором добавит в свой ассиметричный хоррор еще одного убийцу из популярной серии ужастиков.
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