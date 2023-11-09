В Dead by Daylight добавят еще одного культового маньяка из ужастиков — куклу Чаки. Есть официальный трейлерКомпания Behaviour Interactive анонсировала новое дополнение для Dead by Daylight, в котором добавит в свой ассиметричный хоррор еще одного убийцу из популярной серии ужастиков.