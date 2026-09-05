Фредерик Вассер: «Сосредоточимся на позитивном: «Феррари не ждала, что возьмет поул, и при этом оказалась не так далеко»

Руководитель «Феррари» прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Италии. Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон заняли 4-е и 5-е место соответственно, однако за счет штрафа Оскара Пиастри (потерял три позиции за блокировку Лиама Лоусона ) оба пилота поднялись на строчку выше.