Лавров в рубашке батик встретился с главой МИД Малайзии

Лавров в рубашке батик с узорами в виде звезд встретился с главой МИД Малайзии Министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал традиционную малайзийскую рубашку батик с узорами для встречи с малазийским коллегой Мохамадом Хасаном.