Лавров в рубашке батик встретился с главой МИД Малайзии

Лавров в рубашке батик с узорами в виде звезд встретился с главой МИД Малайзии Министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал традиционную малайзийскую рубашку батик с узорами для встречи с малазийским коллегой Мохамадом Хасаном.
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