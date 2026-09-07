Переговоры с США, визит Пашиняна в Москву, угроза со стороны Норвегии: о чем говорил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о перспективах переговоров с участием России, США и Украины, оценке Кремлем усилий Вашингтона по урегулированию конфликта, предстоящем визите Никола Пашиняна в Москву и ситуации вокруг военного строительства Норвегии.
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