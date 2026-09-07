Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 019 подписчиков

Переговоры с США, визит Пашиняна в Москву, угроза со стороны Норвегии: о чем говорил Песков

Переговоры с США, визит Пашиняна в Москву, угроза со стороны Норвегии: о чем говорил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о перспективах переговоров с участием России, США и Украины, оценке Кремлем усилий Вашингтона по урегулированию конфликта, предстоящем визите Никола Пашиняна в Москву и ситуации вокруг военного строительства Норвегии.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым