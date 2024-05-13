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Закон и Порядок

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  • ШКИПЕР
    Хватит вспоминать этого пердуна , он может сказать что хочешь лишь бы напомнить о себе .Иноагент-предател...
  • Юрий
    Этот жиденок просит ледоруба.Иноагент-предател...
  • Александр Дубков
    рожа фашистская (еврейская)Иноагент-предател...

Может ли кухарка управлять государством?

Может ли кухарка управлять государством?

Фраза «каждая кухарка должна уметь управлять государством», приписываемая Ленину, превратилась в иллюстрацию эдакого идиотизма тогдашних лидеров и в целом власти.

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