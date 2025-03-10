Эксперт объяснил, почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения

Эксперт Павел Константинов в беседе с «Российской газетой» рассказал, что простой автомобиля без движения на протяжении более чем месяца может привести к целому ряду проблем, которые негативно отразятся на его техническом состоянии.
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